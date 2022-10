Mercato Juventus, le nuove manovre di Agnelli: due top player sul tavolo

La Juventus ha un solo obiettivo: continuare a vincere. Ma anche in ottica mercato ora le cose si stanno smuovendo, ecco le ultime novità.

La Juventus ha ritrovato la vittoria nel derby della Mole contro il Torino e ora l’obiettivo è continuare lungo questo percorso intrapreso. Presto a disposizione di Massimiliano Allegri ci sarà anche chi è stato out finora e il ventaglio di scelte aumenterà. In ottica mercato si pensa poi a due operazioni nello specifico da imbastire già per gennaio.

Per la Juventus, ritrovata un po’ di quella compattezza che era venuta meno nelle ultime settimane grazie alla vittoria con il Torino, adesso è vietato sbagliare. C’è un girone di Champions League in cui si deve puntare a salvare il salvabile. E un percorso in campionato ancora lungo.

In ottica calciomercato la società continua, inoltre, a monitorare quei profili che potrebbero fare comodo al tecnico. Da una parte c’è il sogno che porta a Milinkovic-Savic, mentre dall’altra sarebbe spuntata anche un’ulteriore possibilità. Si tratta di Rodrigo De Paul: questi i possibili incastri di mercato.

Calciomercato Juventus, il sogno resta Milinkovic-Savic ma spunta anche l’ipotesi De Paul: i possibili incastri

A parlare del mercato della Juventus è ancora una volta ‘Tuttosport’. Nell’edizione odierna del cartaceo si legge che il sogno dei bianconeri, per il mercato di gennaio, resta ovviamente Milinkovic-Savic. Anche se c’è la consapevolezza che Claudio Lotito non renderà semplice anche solo la possibilità di imbastire un’operazione per il trasferimento del centrocampista.

In ogni caso, come scrive ‘Tuttosport’, ora il club starebbe pensando anche ad un’altra eventuale operazione che porterebbe a Rodrigo De Paul. L’argentino, ex Udinese, milita attualmente tra le file dell’Atletico Madrid. Ma ormai la tensione con il tecnico Simeone sarebbe palpabile. Tanto che già a gennaio potrebbe partire e la Juve ci starebbe facendo un pensierino.