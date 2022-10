Calciomercato Milan, doppio colpo per sorpassare il Napoli: jolly di Maldini

Il Napoli scappa via in campionato, il Milan prepara il doppio colpo sul mercato. Maldini e Massara pronti a fare sul serio.

La partenza è stata come quella dello scorso anno: Napoli e Milan in alto e tutte le altre ad inseguire. Soprattutto gli azzurri hanno dimostrato di essere ancora in palla, nonostante i molti addii vissuti in estate. E come non potrebbe? Dopotutto gli arrivi e i volti nuovi si sono già ambientati alla perfezione, mostrando di essere persino tra i migliori della Serie A.

Qualcosa che ha colpito tutti: non solo i tifosi azzurri, ma anche le stesse avversarie del Napoli. Le quali ora si trovano costrette ad inseguire in classifica e sul mercato. È il caso del Milan, che sta progettando il doppio colpo nella sessione di gennaio per colmare un eventuale gap dai partenopei. E quindi non solo al lavoro per il rinnovo di Leao, ma Maldini e Massara preparano la sorpresa in vista del mercato invernale.

Milan, doppio colpo di mercato per gennaio? Maldini tenta il jolly

Attenzione, dunque, a quanto riportato e rivelato da ‘Sportmediaset’: il Milan starebbe lavorando ad un doppio colpo con il Chelsea in vista di gennaio. Nel mirino Ziyech (già desiderio estivo) e Broja (accostato proprio al Napoli negli ultimi mesi): in questa giornata di incontri, Maldini e Massara hanno incontrato gli entourage dei rispettivi giocatori e avrebbero messo sul tavolo i primi contatti in vista di gennaio.

D’altronde, sia l’ex fantasista dell’Ajax che la giovane punta albanese avrebbero già espresso il proprio gradimento per il Milan e per la Serie A, ma una trattativa con il Chelsea non è stata ancora installata. Di certo, Maldini può calare il jolly: gli ottimi rapporti che da sempre i due club hanno e che già ha ‘regalato’ ai rossoneri un super colpo come Tomori.