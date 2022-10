“Arriva anche il padre”: Milan, tifosi in fibrillazione per la firma

Il Milan è impegnato nel definire una delle questioni che più di ogni altra cattura l’attenzione di Maldini e Massara in questo momento

La vittoria con l’Hellas Verona ha permesso al Milan di rimanere in scia alle due formazioni di testa, Napoli e Atalanta. I rossoneri viaggiano spediti in campionato: 4 vittorie nelle ultime cinque. L’unico ko è relativo al match interno contro la squadra di Spalletti. La formazione milanista vive una situazione un po’ più delicata invece in merito ad altri due aspetti: Champions League e soprattutto il rinnovo di Rafael Leao.

Specie quest’ultimo capitolo è quello che più di ogni altro fa fibrillare i tifosi milanisti e la società. La formazione del tecnico parmigiano si è aggrappata in varie circostanze alle qualità del calciatore ex Lilla, condannato di recente a pagare una multa parecchio salata per l’addio unilaterale allo Sporting Lisbona nel 2018. Anche intorno a questo tema si concentrano i colloqui per il suo rinnovo. Oggi si registrerà un nuovo atto.

Milan, tifosi in fibrillazione: il padre di Rafael Leao incontro Maldini e Massara per il rinnovo dell’attaccante

Sono ore di fibrillazione in casa Milan. Come era stato già ampiamente annunciato, le discussioni per il rinnovo del contratto di Rafael Leao entrano nel vivo. Dopo un primo incontro, oggi va in scena il secondo. I rossoneri vogliono blindare l’attaccante portoghese, un valore importante della squadra di Stefano Pioli.

Il padre del calciatore ieri era già presente al Gran Gala del Calcio. In questi minuti è atteso invece a Casa Milan, dove sono già arrivati Massara e Maldini, come puntualmente documentato da ‘gianlucadimarzio.com’. Nel corso dell’incontro si parlerà naturalmente del prolungamento del contratto di Rafael Leao.