“Acquisterei Kvaratskhelia…”: Napoli, la rivelazione del presidente

Il presidente ha rivelato che acquisterebbe volentieri Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli: il georgiano ha sorpreso tutti

Khvicha Kvaratskhelia ha giocato un’altra bellissima partita nell’ultima giornata di Serie A contro il Bologna. Il Napoli ha vinto grazie a un gol di Osimhen, reso possibile da uno splendido assist dell’esterno offensivo georgiano. Uno di quei palloni che solo chi ha una qualità eccelsa nei piedi può dare. Arrivato per dieci milioni di euro dalla Dinamo Batumi, oggi è uno dei giocatori che le big d’Europa hanno messo sotto osservazione.

Ma c’è un presidente che in passato non ha badato a spese per rinforzare quella che all’epoca era la sua squadra, l’Inter. Si tratta di Massimo Moratti, protagonista di acquisti pazzeschi come Ronaldo Il Fenomeno e Christian Vieri, giusto per fare due nomi. L’ex presidente del club nerazzurro ha parlato proprio di Kvaratskhelia.

Napoli, senti Moratti: “Prenderei Kvaratskhelia, ma De Laurentiis…”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Acquisterei Kvaratskhelia dal Napoli, ma so che De Laurentiis mi direbbe di no (ride, ndr). E’ un giocatore che ha tanto talento, voglia, sa fare tutto. Sandro Mazzola era diverso, aveva una leva bassa e non aveva bisogno di tanto spazio per calciare, era inimitabile. Il georgiano ha uno stile differente”.

Probabilmente, considerando le gestioni di Moratti alla guida dell’Inter, avrebbe per davvero provato ad acquistare Kvaratskhelia dal Napoli. Il club partenopeo si gode i suoi sette gol e otto assist tra Serie A e Champions League. Domenica c’è una partita molto importante contro la Roma, una delle rivali per l’alta classifica.