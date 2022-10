Kvaratskhelia, è tempo di agire: De Laurentiis si difende dai top club

Il presidente del Napoli De Laurentiis si prepara a blindare Kvaratskhelia, finito nel mirino dei top club: la strategia della società.

Vuole continuare a sognare ad occhi aperti il Napoli. Il rendimento della squadra, fin qui, è stato perfetto: in campionato sono infatti arrivati 8 successi e 2 pareggi, per un totale di 26 punti con annesse 25 reti realizzate ed appena 9 subite. Ottimo anche il cammino in Champions League, dove i partenopei hanno ottenuto 4 vittorie consecutive. Risultati positivi, molti dei quali conquistati grazie all’estro di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, acquistato ad agosto per circa 10 milioni dalla Dinamo Batumi, si è ambientato subito nella nuova realtà diventando a sorpresa uno dei principali trascinatori della formazione di Luciano Spalletti. Un giocatore utile in fase difensiva quanto devastante in quella realizzativa: per lui, fin qui, 7 gol e 8 assist in 14 apparizioni complessive. Un bottino eccezionale, che lo ha fatto finire nel mirino di altri top team europei.

Sulle sue tracce, ad esempio, ci sono diverse squadre della Premier League che hanno iniziato a seguirlo chiedendo informazioni sul suo conto. Voci di mercato che hanno spinto la dirigenza a riprendere i contatti con il suo entourage. L’obiettivo, in particolare, è quello di ridiscutere i termini del contratto in scadenza a giugno 2027 e mettere sul piatto uno stipendio più consono al suo valore tecnico.

Napoli, De Laurentiis si muove per il rinnovo di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, al momento, percepisce 1.5 milioni lordi. L’intenzione del presidente Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato oggi da ‘calciomercato.it’, è quello di proporgli uno stipendio più alto e il prolungamento fino al 2028. La trattativa è destinata a scattare a stretto giro di posta. Il club, nel frattempo, proverà a chiudere in maniera positiva la trattativa riguardante Stanislav Lobotka.

Per la società azzurra questi sono quindi giorni frenetici, in cui si cercherà di lavorare per consolidare la rosa a disposizione dell’allenatore originario di Certaldo e blindare le colonne portanti della sua squadra. Intanto all’orizzonte si staglia la sfida con la Roma: un’altra serata che il Napoli vuole fare diventare magica per consolidare la vetta.