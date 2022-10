Napoli, è fatta: spuntano tutte le cifre del nuovo affare di De Laurentiis

Il Napoli si prepara a blindare uno dei top player della rosa azzurra: la proposta è sul piatto, la fumata bianca appare vicina.

Prosegue il prolungato periodo magico del Napoli, reduce da ben 10 vittorie consecutive tra campionato (6) e Champions League (4). Un ruolino di marcia da sogno, che conferma la bontà del lavoro fatto in sede di mercato dal presidente Aurelio De Laurentis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il quale, da ormai qualche giorno, ha iniziato a muoversi al fine di blindare alcune delle colonne portanti della squadra di Luciano Spalletti.

Il primo a porre la propria firma sul prolungamento è stato Alex Meret (finito nella bufera a causa dell’errore commesso durante la gara vinta ai danni del Bologna). Una trattativa lunga, complessa ma alla fine condotta in porto con successo dal club, che adesso proverà a chiudere un’altra operazione. Quale? Quella riguardante Stanislav Lobotka.

Il centrocampista, acquistato il 15 gennaio 2020, nel suo primo periodo in città ha faticato ad imporsi finendo spesso in panchina. Poi però, con l’avvento in panchina del mister originario di Certaldo, il suo rendimento è migliorato in maniera esponenziale al punto da renderlo uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Una crescita che la dirigenza intende premiare, attraverso un apposito rinnovo di contratto.

Napoli, si lavora al rinnovo di contratto di Lobotka

Per lo slovacco ex Celta Vigo in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, è pronto un nuovo accordo fino al 2027 a 2.8 milioni netti all’anno. Un bel passo in avanti, considerando che attualmente il calciatore ne guadagna 2. I contatti, in questi giorni, si sono intensificati con Giuntoli che conta di ottenere il “sì” di Lobotka a stretto giro di tempo.

Un’accelerazione, quella del manager azzurro, non casuale: di recente, infatti, alcune squadre della Premier League (tra cui il Chelsea) hanno iniziato a seguirlo chiedendo informazioni al suo entourage. Interesse che il Napoli intende stroncare sul nascere. L’incontro decisivo tra le parti andrà quindi in scena a breve: la fumata bianca, intanto, si staglia all’orizzonte.