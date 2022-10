“Si fa male…”: Roma-Napoli, il giudizio dell’ex non lascia scampo

Il giudizio dell’ex calciatore non lascia scampo alla squadra di casa, domenica è in programma la super sfida Roma-Napoli

Roma e Napoli vengono entrambe da vittorie molto importanti in campionato. La squadra giallorossa ha battuto la Sampdoria 0-1 e si è piazzata al quarto posto dopo il pareggio interno della Lazio con l’Udinese. Dall’altra parte, i partenopei arrivano volenterosi di incrementare lo score di dieci vittorie consecutive. Sarà una super sfida, già la scorsa stagione Mourinho aveva fermato Spalletti dopo otto vittorie consecutive in campionato.

Ma adesso sono due squadre diverse, che vivono momenti altrettanto differenti. Il Napoli vuole proseguire la sua corsa, necessita dei tre punti per tenere a distanza Atalanta e Milan. Proprio della partita ha parlato Stefano Impallomeni, ex calciatore della Roma e oggi giornalista e opinionista.

Roma-Napoli, il giudizio di Impallomeni

Stefano Impallomeni, ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della partita col Napoli: “Ad oggi tra le due squadre non ci sarebbe partita, ma il calcio regala sempre tante insidie. Se la Roma si mette a giocare a calcio coi partenopei, si fa male. Se sporca la partita è un altro discorso, può tenere botta contro quella che sembra un’armata invincibile. Spalletti si ricorda dell’anno scorso, per il Napoli è un esame di maturità”.

L’ex calciatore giallorosso, dunque, ha le idee chiare su come andrà la partita domenica prossima. La Roma non può mettersi sullo stesso piano del Napoli, ma deve affrontare la partita con le proprie armi. Così facendo, può far male agli azzurri, che d’altra parte se iniziano a macinare gioco possono arrivare al risultato che vogliono. Una sfida super avvincente.