Roma-Napoli, stavolta è ufficiale: duro colpo per i tifosi

Il Napoli sarà impegnato domenica sera nel big match della Serie A contro la Roma di José Mourinho. Sfida importante all’Olimpico.

Il Napoli continua a vincere e convincere in Serie A ed è reduce da una grande striscia positiva. Gli azzurri sono al momento uno dei club con il miglior calcio in Europa e la squadra di Spalletti non sembra affatto voler intenzione di fermarsi, reduce da una serie di buoni risultati.

Il club azzurro ha battuto domenica sera il Bologna in un match spettacolare e gli azzurri guidano ancora in solitaria la classifica di Serie A. Domenica sera il club affronterà all’Olimpico la Roma in un match di alta classifica dove entrambe le squadre si giocheranno tantissimo.

Il club di Josè Mourinho ha la possibilità di rilanciarsi e provare a salire ai piani alti della classifica mentre il club azzurro vuole continuare la striscia consecutiva di vittorie. Attualmente il club partenopeo è primo in classifica a quota 26 punti mentre la Roma è quarta a 22 punti e quindi a solo quattro lunghezze.

Roma-Napoli, divieto di vendita per i tifosi campani

Sono in vendita da oggi, martedì 18 Ottobre 2022, i biglietti per il match dell’Olimpico tra Roma e Napoli. E’ stato comunicato che vige il divieto di acquisto per residenti in Campania che non potranno acquistare i biglietti per Roma-Napoli.

Il costo dei biglietti per il settore ospiti intero è di 50 euro e la società SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio. Brutte notizie per i tifosi del club azzurro in vista del big match di Serie A.