Atalanta, salti di gioia per Gasperini: recupero top dall’infortunio

Un’ottima notizia per l’Atalanta: Gian Piero Gasperini può esultare per il recupero del suo top player dall’infortunio

L’Atalanta sta disputando una stagione strepitosa, con Gasperini che ha portato la sua squadra addirittura a lottare per il primo posto. Manca ancora tanto alla fine della stagione, certo, ma senza coppe possono arrivare tante soddisfazioni in questo campionato. Qualificarsi in Europa e dunque rientrare nei primi sette posti è l’obiettivo principale per la Dea.

Tuttavia, in quest’inizio di stagione l’Atalanta ha dovuto fare a meno di diversi giocatori. Come Palomino, fuori per squalifica, ma soprattutto di Duvan Zapata. L’attaccante ha avuto un problema al flessore sinistro che lo sta tenendo ai box da inizio settembre. Ma oggi è arrivata una splendida notizia per Gasperini, per i tifosi bergamaschi e anche per i suoi fantallenatori.

Atalanta, gioia per Gasperini: Zapata recupera dall’infortunio

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Atalanta ha reso noto che oggi Duvan Zapata ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo. Domani alle 15:00 la squadra di Gasperini farà un’amichevole a Zingonia con il Ponte San Pietro, formazione di Serie D, e non è escluso che il centravanti colombiano possa partecipare anche per pochi minuti. Sarebbe dunque una gran bella notizia per l’allenatore dei bergamaschi recuperare Zapata per la partita contro la Lazio, in programma sabato alle 18:00.

Già con Lookman e Muriel le cose per l’Atalanta stanno andando bene, ma recuperare un attaccante di tale portata non può che far bene alle sorti della squadra. Fino a questo momento, ha segnato sedici gol in dieci partite, rimanendo imbattuta con ventiquattro punti conquistati, a -2 dal Napoli capolista.