Leao gelato, De Laurentiis se la ride: Napoli, sentenza esalta i tifosi

Le dichiarazioni in merito a Rafael Leao fanno questa volta il bene del Napoli, poiché la sentenza che ne viene fuori esalta proprio gli azzurri.

La vera pietra preziosa del campionato di Serie A, almeno fino a questo momento, è l’ultimo acquisto del Napoli ovvero Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta strabiliando davvero tutti. Non soltanto sorprende la sua capacità di adattamento a un campionato così nuovo e competitivo per lui, ma colpisce anche la qualità tecnica, che lo mette su un piano di predominio rispetto agli altri. Anche rispetto ad altri attaccanti del campionato.

Un confronto spontaneo, sia per età oltre che per ruolo e importanza all’interno del gruppo squadra, lo si fa con Rafael Leao del Milan. Il giocatore portoghese è stato tra i protagonisti assoluti dello scudetto rossonero e infatti in estate la società milanese ha dovuto rispedire al mittente più richieste per il calciatore.

A parlare dei due calciatori è stato Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, per citare la sua ultima esperienza professionale. Il dirigente è ben noto per la sua abilità a scovare talenti e proporli al grande calcio.

Sabatini sicuro: “Kvaratskhelia meglio di Leao”

Intervenuto al ‘Corriere dello Sport’ in occasione di un’intervista Sabatini ha dichiarato: “Leao ti fa a pezzi, porca miseria. Ma Khvicha Kvaratskhelia è cattivo, determinante, genera impatto. Io voto per lui. Ma come ha fatto Cristiano Giuntoli a pescarlo? Non sono mai stato invidioso, ma ora sì, ora che ho scoperto questo ragazzo. Il ds è stato un fenomeno, questa è un’opera d’arte”.

Il dirigente poi parla anche della sua condizione, trovandosi attualmente senza società: “Io sono inca***ato sul serio, perché star fuori non mi sembra giusto. Non mi ritrovo nel ruolo di spettatore, non ne sono capace”. Chissà che presto non possa giungere per lui una nuova opportunità.