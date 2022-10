Colpo di scena Juventus: in caso di emergenza, un ritorno a sorpresa

La Juventus sta valutando seriamente un’opportunità di mercato che può sorgere nel mese di gennaio: c’è l’idea per tamponare alla necessità

La Juventus ha già avviato una serie di riflessioni profonde. I bianconeri hanno evidenziato alcune carenze preoccupanti in varie zone del campo e la società del presidente Andrea Agnelli vuole intervenire a gennaio per tappare le falle che si sono presentate.

In questo momento, né Cuadrado né Alex Sandro convincono Max Allegri. I due sono in calo e la Juventus valuta la possibilità di intervenire in queste zone del campo. I bianconeri si sono già mossi parzialmente per coprire questa emergenza concludendo un colpo in prospettiva già in estate. Ora valuta la possibilità di realizzare una mossa.

Juventus, carenza sulle fasce di Allegri: i bianconeri valutano l’idea di un rientro anticipato di Cambiaso

La Juventus ha acquistato dal Genoa Andrea Cambiaso durante la sessione estiva. Il classe 2000, ex Empoli e Alessandria tra le altre, sta ben figurando al Bologna. Il calciatore ha contribuito a rendere difficoltosa la vittoria del Napoli dell’ultimo turno mettendo a segno due assist per i compagni.

I bianconeri proprio in quel settore del campo soffrono alcune carenze. Sia a destra sia a sinistra, Allegri non riesce a tirare fuori il meglio di Cuadrado e Alex Sandro. Ecco allora che ‘Tuttosport’ parla della possibilità di un ritorno anticipato di Cambiaso alla Juventus. Il giovane esterno fa della sua polivalenza tattica una capacità molto importante. Può giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza potrebbe essere impiegato pure come interno di centrocampo.

Secondo il quotidiano torinese dunque si sta studiando l’opportunità di riportarlo prima di quest’estate alla Continassa. Il giocatore si è trasferito in prestito secco al Bologna ma nonostante la stretta di mano tra i club, ora il ragazzo potrebbe tornare prima di luglio a Torino per dare una mano immediata alla squadra di Allegri. In caso di emergenza, la Juventus ha le idee chiare.