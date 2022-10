“Non è alla Juventus per caso”: criticato dai tifosi, l’agente lo difende

La Juventus si prepara alla sfida contro l’Empoli: per un calciatore si prospetta l’ennesima panchina, il suo agente lo difende.

Per dire se la crisi è stata messa definitivamente alle spalle, serviranno ulteriori test. Nel frattempo l’atmosfera in casa Juventus, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Torino e la conseguente interruzione del ritiro deciso da Massimiliano Allegri in seguito alla sconfitta ad Haifa, è migliorata. La vetta della classifica occupata dal Napoli è ancora distante 10 punti ma intanto la squadra, durante il derby, ha lanciato segnali di riscatto incoraggianti.

Ora l’attenzione è rivolta alla sfida in programma venerdì contro l’Empoli, che nell’ultimo turno ha battuto il Monza. Un crocevia da non fallire per il tecnico bianconero il quale, nell’occasione, potrebbe ritrovare Federico Chiesa. L’ex Fiorentina ha ormai smaltito del tutto l’infortunio che in questi mesi lo hanno costretto a restare ai box e scalpita per tornare nella lista dei convocati.

Oggi si terranno ulteriori test ma intanto, nell’ambiente, ha iniziato a diffondersi un cauto ottimismo. Per quanto riguarda la formazione titolare, sono diversi i dubbi che l’allenatore deve ancora scogliere, a partire dal modulo di gioco. Due le opzioni al vaglio: 3-5-2 e 4-3-3. In ogni caso, appare certo l’impiego di Leonardo Bonucci, Danilo e Alex Sandro. Per Daniele Rugani, salvo sorprese, si profila quindi l’ennesima esclusione dall’undici titolare.

Juventus, Rugani indietro nelle gerarchie: il suo agente lo difende

Il difensore, rimasto alla corte di Allegri dopo essere stato accostato in estate a diverse squadre tra cui il Galaasary, fin qui ha totalizzato soltanto due presenze: contro la Sampdoria il 22 agosto ed il Maccabi l’11 ottobre, per un totale di 180 minuti. Nelle altre 12 partite disputate dalla Juventus tra campionato e Champions League, invece, Rugani (120 apparizioni complessive con il club) non è stato impiegato.

Un impiego con il contagocce, che ha riacceso le voci riguardanti un suo possibile addio nella prossima estate (il suo contratto scade nel 2024). A difenderlo, però, ci ha pensato il suo agente Davide Torchia nel corso di un’intervista concessa a ‘Tuttosport’: “Se fai 100 e passa partite in bianconero, non sei lì per caso. Barzagli, Bonucci e Chiellini è evidente che un po’ di ombra l’hanno fatta”.