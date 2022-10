Non solo la vittoria, c’è un’altra manna: Juventus, salti di gioia per Allegri

La Juventus ritorna alla vittoria con il Torino e ritrova il cammino verso la giusta fiducia: un’altra buona notizia arriva alla corte di Allegri.

La Juventus ha ritrovato la vittoria in una gara sicuramente non semplice. Contro un Torino che, però, inizia faticare sempre di più in Serie A. Per i bianconeri, anche grazie al ritiro voluto da tecnico e società, è quindi iniziato un momento diverso, caratterizzato da un nuovo cammino verso una nuova fiducia. Dopo i tre punti conquistati nel derby, c’è un’altra buona notizia per Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri, grazie al gol segnato da Dusan Vlahovic, ritrova la vittoria nel Derby della Mole. Da qui la Juve vuole quindi ripartire e imboccare un cammino che vada verso una fiducia nuova.

Oltre la vittoria, poi, è arrivata alla corte del tecnico bianconero anche un’altra buona notizia. Tra gli infortunati, infatti, c’è chi inizia a intravedere l’uscita dal tunnel. Ecco quindi le ultime in casa della Vecchia Signora.

Juventus, Chiesa scalpita dopo l’infortunio: manca solamente un ultimo tassello, poi potrà tornare in campo

La Juventus ha ancora due assenti d’eccezione: da un lato c’è infatti Federico Chiesa, mentre dall’altro c’è Paul Pogba. Per il primo adesso ci sono importanti novità. Perché finalmente si inizia a intravedere l’uscita da un periodo sicuramente non semplice.

Secondo quanto riferito nella giornata odierna da ‘La Repubblica’ targata Torino, infatti, per il giocatore manca solamente un ultimo tassello da completare per poter poi tornare a tutti gli effetti a disposizione di gruppo e tecnico. La prossima settimana è stato fissato per lui un test, da svolgere in amichevole alla Continassa. Dopo la rottura del crociato il giocatore scalda i motori e si prepara a lasciare definitivamente i box in cui è stato costretto a stazionare dallo scorso gennaio.