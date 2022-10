Comunicato ufficiale e mazzata tremenda: Lazio, Sarri nei guai

Una tegola pesantissima si abbatte su Maurizio Sarri e la Lazio all’alba di un ciclo di partite importanti e complicate

Duro colpo per Maurizio Sarri e tutto l’ambiente Lazio. L’infortunio patito da Ciro Immobile nel match con l’Udinese è pesante. Il tecnico perderà il suo attaccante per un periodo di tempo abbastanza lungo. I biancocelesti dovranno trovare le contromisure per adattarsi a giocare senza il principale riferimento offensivo.

L’attaccante della Nazionale ha compreso subito di essersi fatto male nel corso del primo tempo contro la squadra di Andrea Sottil e si è immediatamente fermato chiedendo il campo. Nonostante ciò l’infortunio lo costringerà a restare fuori per diverse gare.

Lazio, lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra per Immobile: l’attaccante rientra nel 2023

L’esito degli esami ai quali si è sottoposto Ciro Immobile questa mattina non hanno restituito indicazioni positive. Anzi, tutt’altro. L’attaccante della Lazio e della Nazionale tornerà in campo in campionato soltanto dopo la sosta per il Mondiale, vale a dire a gennaio.

Come riferito dalla Lazio attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il calciatore ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. L’attaccante dunque dovrà restare fuori per 45 giorni, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’. Un margine di tempo che non gli consentirà di rientrare prima dello stop.

Il calciatore dunque si perderà gli appuntamenti con Atalanta, Salernitana, Roma, Monza e Juventus per ciò che concerne la competizione italiana ma anche la rivincita con il Midtjylland e il confronto con il Feyenoord in Europa League. Gare molto importanti per la Lazio. Sarri dovrà studiare le contromosse per sopperire all’assenza del suo bomber.