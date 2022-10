Coppa Italia, la vittoria è una sorpresa: sfideranno la Juventus

Serata di sorprese in Coppa Italia: arriva una vittoria che stupisce, ecco quale squadra affronterà la Juventus.

Un’inimmaginabile sfida è andata in scena alla Dacia Arena tra l’Udinese e il Monza. I padroni di casa erano i favoriti in questi sedicesimi di finale in Coppa Italia. Ma alla fine gli uomini di Raffaele Palladino si sono rivelati nuovamente una sorpresa. Questo il risultato e i marcatori.

Succede di tutto alla Dacia Arena nel corso del match tra Udinese e Monza, utile per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. A spuntarla, alla fine, è stato il club brianzolo.

Gli uomini di Raffaele Palladino hanno ribaltato il risultato che oramai sembrava essere scritto. Un super gol di Andrea Petagna ha regalato gli ottavi ai biancorossi.

Udinese-Monza, Palladino conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia: Petagna regala la sfida contro la Juventus

Alla Dacia Arena la squadra guidata da Sottil, che quest’anno si sta rivelando la vera sorpresa del campionato, ha ospitato il Monza di Palladino. L’Udinese tuttavia non ha potuto evitare la sconfitta e quindi la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Al 45′ è andato avanti il Monza con Valoti, ma poi al 49′ ha risposto l’Udinese con Perez. Sempre lui ha raddoppiato al 68′. Ma i brianzoli hanno trovato il pareggio al 70′ con Molina e poi il gol della vittoria al 72′ con Petagna. Sono bastati quindi davvero pochi minuti per regalare al Monza una qualificazione fondamentale agli ottavi. Ritroverà, con l’occasione, la Juventus di Allegri.