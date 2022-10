Roma-Napoli, il pronostico di Fedele non lascia dubbi: “Come fanno?”

Il Napoli si prepara al match da disputare all’Olimpico contro la Roma e il pronostico di Fedele non lascia dubbi.

Il Napoli, domenica sera alle ore 20:45, scenderà in campo contro la Roma allo Stadio Olimpico. La squadra di Luciano Spalletti si ritroverà quindi ad affrontare una sfida non semplice. Anche se Enrico Fedele non ha alcun dubbio. Le sue dichiarazioni.

L’ex dirigente sportivo, quindi, ha parlato così di Roma-Napoli ai microfoni di ‘Televomero’: “Non sono assolutamente preoccupato dalla Roma. È una squadra che confida molto nella potenza fisica difensiva e da qualche strappo di Abraham e Zaniolo. La vedo lenta in mezzo al campo e gioca addosso”.

Ha poi continuato a spiegare: “Quindi, il Napoli dovrebbe sbagliare molto e la Roma non dovrebbe sbagliare. Ma c’è una bella differenza tra le due squadre. Come fa il Napoli a non vincere a Roma?“. Ma non solamente. Il suo pensiero ha riguardato anche Kvaratskhelia e i reparti offensivi delle altre big.

Napoli, Fedele è sicuro della vittoria contro la Roma: ecco le sue parole sull’attacco e su Kvaratskhelia

Così ha allora continuato a parlare Enrico Fedele a ‘Televomero’ delle altre big di Serie A: “Nel Milan può segnare Leao e ogni tanto qualcun altro. Nell’Inter Lautaro e se non gioca Lukaku non segna. Nella Juve se non segna Vlahovic non segna. La Roma se non segnano Abraham e Zaniolo, e non stanno segnando, non segna se non su calcio di rigore”.

“Nel Napoli – ha concluso – segnano tutti. Ha una batteria d’attacco. A parte Kvaratskhelia che con lui si gioca 12 contro 11. Ha l’animalone Osimhen e Lozano, ha le incursioni di Zielinski. Ha trovato qualche gol da calci da fermo dei difensori. Quindi il Napoli ha variabili e tante soluzioni offensive”.