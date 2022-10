Serie A, esultano i fantallenatori: l’annuncio del club è ufficiale

Dalla Serie A arriva una notizia che farà certamente felici tutti i fantallenatori: il club ha appena dato l’annuncio ufficiale.

La Serie A si appresta a vivere gli ultimi match prima della lunga pausa che caratterizzerà gli ultimi mesi del 2022. Ci sono i Mondali in Qatar, competizione alla quale l’Italia purtroppo non è qualificata, ma il campionato si fermerà comunque. Naturale che le squadre cerchino di mettere fieno in cascina in vista della ripresa del torneo.

A guidare la classifica c’è il Napoli di Spalletti che tanti consensi sta riscuotendo in giro per l’Italia e per l’Europa. Subito dietro la sorprendente Atalanta e il Milan campione in carica. Poi le romane e l’altra sorpresa di questo avvio di stagione, l’Udinese, e infine un po’ attardate Milan e Inter.

A metà classifica invece il Sassuolo, una di quelle squadre che da diversi anni è ormai presenza fissa in Serie A. Nonostante la partenza questa estate di due talenti come Raspadori, ceduto al Napoli e Scamacca, ceduto al West Ham, il Sassuolo sta comunque ben figurando. L’infortunio di Berardi aveva però gettato ombre sull’immediato futuro. Adesso, dopo il comunicato ufficiale sui tempi di recupero, dalle parti di Sassuolo possono sorridere.

Serie A, per Berardi del Sassuolo tempi di recupero meno lunghi del previsto

Un sospiro di sollievo per il Sassuolo, ma anche per i tantissimi fantallenatori che hanno puntato sull’attaccante per il Fantacalcio. L’infortunio patito contro l’Atalanta non presenta infatti nessuna nuova lesione muscolare.

Il calciatore, si legge nel comunicato diramato dalla stessa società neroverde, ha iniziato uno specifico percorso di lavoro. Nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati si valuterà, ma il peggio sembra essere stato definitivamente scongiurato.