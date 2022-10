Napoli, tutti temono che non accada con la Roma: tifosi in apprensione

In casa Napoli si prepara la sfida di campionato contro la Roma, ma i tifosi sono in apprensione per una situazione in particolare: Spalletti cerca risposte.

In vista della sfida di campionato all’Olimpico contro la Roma, a Luciano Spalletti e i suoi ragazzi è toccata la tanto agognata settimana tipo senza impegni internazionali nel mezzo. Un toccasana per la squadra. Ha così più tempo a disposizione per riposare e per preparare anche tatticamente un impegno prestigioso quale affrontare la formazione di José Mourinho.

Mentre pensa alla formazione e al metodo più efficace per limitare le incursioni avversarie, mister Spalletti monitora il lavoro dello staff medico, sperando nel rientro record di Frank Anguissa. Il camerunese è fermo a causa di un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. L’ infortunio l’ha rimediato durante la partita di Champions League contro l’Ajax.

Già contro il Bologna il centrocampista è stato costretto a dare forfait. Tuttavia, per la trasferta di domenica potrebbero esserci delle novità.

Roma-Napoli, infortunio Anguissa: Spalletti spera nel recupero

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, è presto per fare una stima concreta delle possibilità di recupero del calciatore. Inizialmente si era parlato di almeno due settimane di stop e Spalletti spera che i tempi possano accorciarsi, sebbene in caso contrario attenderà.

Tutto dipenderà dalla risposta fisica di Anguissa, che ha cominciato una settimana fa le terapie e la tabella personalizzata di recupero. Già quest’oggi sarà valutato dallo staff medico azzurro, che lo terrà monitorato nel corso dell’intera settimana, di modo tale da giungere a ridosso della partita con un quadro chiaro della situazione. Ad ogni modo, c’è un principio inderogabile ad accompagnare questo recupero, ovvero che non si rischierà assolutamente di bruciare le tappe per non creare ulteriori danni.