“Luciano riesce a…”: Napoli, Mexes netto su Spalletti

L’ex difensore della Roma Philippe Mexes, che ha condiviso parte della sua carriera con Luciano Spalletti, ha parlato del suo ex allenatore

Il big match di domenica sera crea già un’aria frizzantina. La Roma di José Mourinho farà il nuovo esame al Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Per il tecnico sarà naturalmente un match speciale, al di là dal peso rappresentato dai punti in palio e dal valore simbolico per i partenopei che possono ancora una volta confermare di essere la squadra di cui tanto si sta parlando, non solo in Italia ma anche in Europa.

‘La Gazzetta dello Sport’ in vista del ritorno a Roma del tecnico di Certaldo ha intervistato uno dei grandi protagonisti della sua prima esperienza sulla riva del Tevere. In quei quattro anni i giallorossi hanno vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. “In quella squadra di campioni veri c’erano solo Totti e De Rossi ma Spalletti è riuscito a mettere paura alle grandi d’Europa creando un grande gruppo”, ha detto Philippe Mexes, che ha speso tanti complimenti per l’attuale allenatore del Napoli.

Napoli, Mexes ricorda Spalletti: “Uno dei migliori in circolazione, ti tira fuori la personalità”

L’ex difensore francese Philippe Mexes, vecchia conoscenza dei tifosi di Roma e Milan, ha parlato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ del suo incontro di Luciano Spalletti. Un incontro che, a suo dire, lo ha cambiato: “Ho un bellissimo ricordo. Mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere. Penso che senza di lui forse non avrei fatto la stessa carriera. Mi ha fatto migliorare come calciatore sotto ogni punto di vista”.

Il francese esalta le qualità del tecnico del Napoli: “È uno dei migliori allenatori più forti che ho avuto, se non il migliore. Penso sia uno dei più bravi in assoluto. Cura ogni minimo dettaglio in maniera maniacale. Ti spiega ed insegna qualsiasi cosa. Che sia bravo tatticamente credo sia evidente a tutti ma Luciano – continua Mexes – sa tirarti fuori anche la personalità. Riesce così a far dare il meglio ai calciatori. Le sue squadre poi giocano bene. Con lui ci si diverte”.