Serie A, il club finisce nelle mani dello sceicco: “Domani arriva il bonifico”

Serie A, il club è in vendita. Arriva lo sceicco del Qatar: affare milionario, entro domani si conclude la trattativa.

Caos totale in Serie A. La Sampdoria vive un’annata decisamente burrascosa. Dopo l’addio dell’oramai ex presidente Ferrero, il club blucerchiato ha dovuto fare i conti con diversi problemi societari. La nuova dirigenza è al lavoro da diverso tempo per trovare nuovi acquirenti interessati a rilevare la società ligure.

Dopo settimane intense di rumors e di notizie a tratti contraddittorie, la telenovela Sampdoria sembra essere giunta al capolinea. Il gruppo Di Silvio-Al Thani sono pronti a rilevare ufficialmente la società ed a diventare i nuovi proprietari della Sampdoria. Arriva lo sceicco del Qatar in Serie A: la notizia, riferita dal quotidiano ‘Tuttosport’, ha scatenato i tifosi della Samp, pronti a rinascere dopo un avvio di stagione decisamente turbolento.

Serie A, lo sciecco pronto a rilevare la Sampdoria

Il trustee Gianluca Vidal, al lavoro da tempo per concludere la trattativa, è pronto a cedere il club nelle mani dello sceicco del Qatar. Il potenziale compratore si è avvalso, da tempo, di uno studio di consulenza legale italiano piuttosto noto. L’obiettivo è concludere la trattativa nel minor tempo possible.

Per farlo, però, sarà necessario un bonifico da 40 milioni di euro, al fine di avviare le procedure di cessione della Sampdoria. Perché proprio 40 milioni? E’ la cifra che rientra nei concordati di due società di Ferrero che sono a rischio fallimento. Secondo Di Silvio, intermediario nella trattativa, intercettato da ‘Tuttosport’, entro domani arriva il bonifico.