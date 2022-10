Caos sugli spalti del Ferraris: interviene la polizia durante Sampdoria-Roma

Caos totale nel corso di Sampdoria-Roma: sugli spalti del Ferraris interviene la polizia. Succede tutto nel corso della gara, ecco i dettagli.

Prossima avversaria del Napoli in campionato, la Roma di Mourinho sta andando avanti sul terreno di Marassi. A decidere momentaneamente la gara contro la Sampdoria è il rigore calciato da Lorenzo Pellegrini, freddo e spietato nel trasformare il suo viaggio dagli undici metri nel vantaggio dei giallorossi.

Anche perché serviva un episodio per sbloccare una gara brutta e farraginosa come quella del Ferraris. La Sampdoria di Stankovic sta vendendo cara la pelle, ma lo spettacolo a Marassi tarda ad esplodere. Quello che esplode, piuttosto, è l’agitazione dei tifosi sugli spalti. E nel corso dell’intervallo la polizia e le altre forze dell’ordine sono state costrette ad intervenire per arginare la rabbia e l’esasperazione dei presenti.

Sampdoria-Roma, interviene la polizia sugli spalti: ecco il motivo

Il motivo? La presenza in tribuna dell’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Assente da tempo al Ferraris, il precedente patron della Sampdoria è stato accolto da fischi ed insulti dai tifosi presenti. “C’è stata molta agitazione, è dovuta anche intervenire la polizia che si è schierata per calmare i tifosi”, racconta il commento di ‘DAZN’.

E ancora: “È dovuto intervenire anche il presidente Lanna per evitare il contatto ravvicinato tra i presenti e Ferrero. Adesso anche gli steward hanno raddoppiato gli sforzi per tenere la situazione sotto controllo”. Un controllo però del tutto apparente, visto che ad inizio secondo tempo tutto lo stadio di Genova ha intonato cori molto pesanti nei confronti dell’ex numero uno della Sampdoria.