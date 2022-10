Colpo di scena in Serie C: una partita può ripetersi, il motivo

Una situazione in Serie C si è rivelato un colpo di scena inatteso, che adesso richiederà l’intervento del Giudice Sportivo.

Perversano le grandi polemiche in Serie B, in occasione della gara tra Giugliano e Pescara valida per la nona giornata del campionato di categoria. Il tutto a causa di un episodio scatenante, che ha visto protagonisti sia l’arbitro che i giocatori intorno al 12′ del primo tempo della sfida.

Quando le due squadre erano ancora ferme sullo 0-0, Rizzo dalla sinistra è andato col pallone e ha eluso il fuorigioco, calciando la sfera alta sulla traversa. Attraverso questo movimento, la palla è tornata in gioco ed è arrivata a Piovaccari, il quale nel calciare a rete è stato invece ostacolato da Milani.

Un’azione che di per sé non avrebbe nulla di troppo strano o inedito, ma a commettere il fallo e quindi a ricevere il cartellino rosso di riflesso non è stato il calciatore della squadra ospite, tra l’altro posizionato sulla linea di porta. A finire fuori è stato Brosco, non colpevole di nulla in quella situazione.

Serie A, scambio di persona in Giugliano-Pescara: l’episodio

Il signor Ubaldi della sezione di Roma 1 è stato colui il quale ha preso la grande svista con un errore che è costato caro in tutti i sensi. Il Giugliano ha calciato il rigore, prima che poi riuscisse il Pescara a pareggiare con una rete di Aloi. La sfida è terminata sull’1-1 con 10 uomini per i campani, a causa di un rosso anche per De Rosa all’inizio del secondo tempo.

Si attende con ansia che il Giudice Sportivo analizzi l’accaduto e lo cataloghi come “scambio di persona”. Generalmente una circostanza simile potrebbe generare anche la ripetizione della partita. La squadra danneggiata ovvero il Pescara dovrebbe presentare ricorso, sebbene col rischio che i tempi tecnici per l’iter siano lunghi. Poi, bisognerà capire se e quanto la sfida sia decisiva ai fini del campionato e nel caso disputarla di nuovo. Si attende la presa di posizione degli abruzzesi, che al momento sono in un riflessivo silenzio.