“Trattativa avanzata”: calciomercato Napoli, salti di gioia per Spalletti

Il Napoli nel pieno di un vero e proprio momento magico. Arriva anche la notizia di mercato che fa esultare Luciano Spalletti: il motivo.

L’inizio campionato è stato da sogno e anche il cammino in Champions League ha lasciato tutti i tifosi (e non solo) con la bocca spalancata. Questo Napoli 2.0 di Luciano Spalletti sembra andare meglio del precedente, nonostante i tanti addii e i tanti nuovi innesti avrebbero dovuto scombussolare l’ordinario processo tecnico degli azzurri.

E invece, il Napoli vola e non vuole proprio saperne di atterrare. Addirittura, mentre stupisce, programma e lavora già al futuro. Sul mercato e sul fronte interni dei rinnovi, il DS Giuntoli ha già blindato Meret e a breve blinderà anche Lobotka e Rrhamani. Il tutto, in attesa di sbloccare anche l’adeguamento salariale di Kvaratskhelia e prolungare ancora l’accordo con Zielinski. Tutte operazioni che vanno ad unirsi ad un’ulteriore che farà davvero esultare Spalletti.

Napoli, trattativa avanzata per il big: c’è la rivelazione

Operazione che riguarda il futuro di Frank Zambo Anguissa. Il forte centrocampista del Camerun è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Napoli, come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira. Attraverso il proprio account Twitter, quest’ultimo precisa: “Il Napoli è in trattativa avanzata per estendere il contratto di Anguissa fino al 2027, con un aumento di ingaggio a 2,7 milioni di euro all’anno più bonus”.

Un’investitura importante, per un centrocampista che si è dimostrato fondamentale per Spalletti e per la crescita di questo Napoli. E la notizia non può che far esultare sia il tecnico di Certaldo che i tifosi azzurri.