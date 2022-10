Ronaldo fuori rosa, che caos: CR7 ‘risponde’ subito allo United

La vicenda di Cristiano Ronaldo sta colpendo l’attenzione di molti appassionati di calcio: ora è Cr7 in persona a dire la sua, ecco le sue parole.

La decisione del Manchester United è stata netta: la squadra, infatti, ha deciso di lasciare fuori rosa Cristiano Ronaldo in vista della gara contro il Chelsea. Tutto è stato una conseguenza del comportamento del giocatore nell’ultima gara di Premier League contro il Tottenham. Adesso è stato lui stesso a parlare e a dire la sua.

Per Cristiano Ronaldo non si tratta sicuramente di un buon momento. L’attaccante, per anni sul tetto del mondo del calcio, le ultime stagioni non sono state particolarmente fortunate.

Questa stagione forse ancora più delle altre, visto lo scontro ormai totale con il Manchester United, suo club di appartenenza. Dopo il rientro anticipato negli spogliatoi contro il Tottenham, la società ha deciso di lasciarlo fuori rosa nella prossima contro il Chelsea. Ora è stato perciò lui stesso a parlare di quanto vissuto.

Vicenda Cristiano Ronaldo: arriva la risposta di CR7 al Manchester United e ai propri tifosi

Cristiano Ronaldo, quindi, tramite il proprio profilo ‘Instagram’ ci ha tenuto a dire la sua opinione. E ha riferito le seguenti parole: “Come ho sempre fatto in tutta la mia carriera, cerco di vivere e giocare con rispetto verso i miei colleghi, i miei avversari e i miei allenatori. Non sono mai cambiato in questo. Sono la stessa persona e lo stesso professionista degli ultimi 20 anni, il rispetto ha sempre giocato un ruolo molto importante nel mio processo decisionale”.

“Ho iniziato molto giovane – si legge ancora sul profilo di CR7 – gli esempi di giocatori più grandi ed esperti sono stati sempre molto importanti per me. Per questo, in seguito, ho sempre cercato di dare l’esempio ai giovani con cui ho giocato. Purtroppo non è sempre possibile e a volte la foga del momento ha la meglio“.

In conclusione ha poi scritto: “In questo momento sento solo di dover continuare a lavorare sodo a Carrington, supportare i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto. Cedere alla pressione non è un’opzione. Non lo è mai stato. Questo è il Manchester United e uniti dobbiamo resistere. Presto saremo di nuovo insieme“.