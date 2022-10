Inter, salti di gioia per Inzaghi: adesso è tutto vero

Inter, finalmente una buona notizie per mister Simone Inzaghi. Adesso la notizia è ufficiale: è arrivato l’annuncio del club.

L’Inter di mister Simone Inzaghi continua a lavorare senza sosta ad Appiano Gentile in vista del prossimo match di Serie A 2022/2023 contro la Fiorentina. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sabato alle ore 20:45, la formazione di Vincenzo Italiano ospiterà i nerazzurri nel match valido per l’undicesima giornata di campionato.

L’obiettivo di entrambe le formazioni è quello di conquistare i tre punti utili alla classifica generale in modo tale da poter giungere alla sosta per i Mondiali di Qatar 2022 nella miglior posizione possibile. Per farlo, Inzaghi avrà bisogno della migliore formazione titolare disponibile. E proprio in questo senso, direttamente da Milano, giungono novità importanti.

Inter, Lukaku torna ad allenarsi in gruppo

Finalmente è arrivata la notizia che i tifosi attendevano da diversi mesi. Romelu Lukaku, centravanti nerazzurro fermo ai box da fine agosto a causa di alcuni problemi fisici, è finalmente tornato ad Appiano Gentile per allenarsi con il gruppo squadra.

Dopo cinquantacinque giorni dall’ultima apparizione contro la Lazio di Simone Inzaghi, Big Rom ha ripreso la preparazione fisica insieme al resto dei compagni di squadra. Questa mattina, infatti, si è allenato sotto gli ordini di Simone Inzaghi. A questo punto, come riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, non è da escludere che possa essere convocato per la sfida contro la Fiorentina. Qualora dovesse esserci, siederà in panchina.