Juventus, ufficiale la doppia beffa: ancora doccia fredda per Allegri

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, piuttosto amareggiato e spazientito in conferenza stampa chiarisce una doppia e sconfortante notizia.

Ad aprire venerdì sera l’11 turno del campionato di Serie A ci sarà anche la Juventus di Max Allegri, che affronterà l’Empoli a Torino. Sfida importante per i bianconeri in termini di risalita in classifica, considerando che la vittoria nel derby contro il Torino è giunta di misura e a fatica, grazie a una rete di Dusan Vlahovic.

Sicuramente la stagione non è cominciata sotto le migliori stelle. Il gioco che esprime la squadra del tecnico toscano è a tratti poco oleato e anche poco convincente, ma sarebbe scorretto non ammettere il condizionamento che gli infortuni hanno avuto sulla stagione e la necessità di ulteriori elementi da integrare in rosa.

Angel Di Maria e Paul Pogba avrebbero dovuto rappresentare i due fari principali per lo spogliatoio, ma il primo ha avuto diversi stop quindi un andamento altalenante mentre il francese è in pieno recupero ancora insieme al compagno di squadra, Federico Chiesa.

Juventus, tornano Chiesa e Pogba? La risposta di Allegri

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro l’Empoli, l’allenatore Allegri ha voluto specificare la realtà dei fatti in merito a Chiesa e Pogba, dopo stime sui tempi di recupero che li volevano in campo già nei prossimi giorni. Il tecnico rimette tutti in riga: “La fantasia oramai è al potere. Chiesa e Pogba non sono a disposizione. Per il primo organizzeremo un’amichevole sabato, mentre Pogba praticamente non svolge un allenamento serio dal 23 luglio scorso”.

Piuttosto infervorato sull’argomento, Allegri bacchetta la sala stampa: “Ce ne vuole di fantasia per pensare che siano a disposizione. È una vera follia cercare di rientrare una gara prima e pregiudicare tutto il lavoro. Evitate di scrivere quelle robe lì, perché veramente avete una fantasia incredibile. Domani non ci saranno”.