“Immobile? Che errore…”: Lazio, l’ex campione bacchetta Lotito

Per la Lazio di Claudio Lotito, dopo l’infortunio di domenica scorsa di Ciro Immobile, sono arrivate tante critiche.

Questa stagione sarà sicuramente ricorda tra le più ‘insolite’ della storia moderna del calcio. I club dei vari campionati, infatti, stanno giocando ogni tre giorni per ‘colpa’ del Mondiale in Qatar, che inizierà tra un mese esatto.

Tra le conseguenze di questo calendario super fitto bisogna inserire la moltitudine di infortuni che si stanno susseguendo in queste ultime settimane. L’ultimo big costretto a fermarsi per qualche problema muscolare è stato Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo nel corso del match di domenica scorsa contro l’Udinese.

Immobile, visti i risultati degli esami di rito effettuati nei giorni scorsi, tornerà direttamente a gennaio, scatenando così tantissime polemiche in casa Lazio. Maurizio Sarri, di fatto, dovrà inventarsi qualcosa per queste gare prima del Mondiale, visto che non ha in rosa un sostituto del centravanti italiano. Proprio su questa strategia adottata da Claudio Lotito , ci sono state tante polemiche.

Lazio, Bruno Giordano: “Lotito ha sbagliato a non prendere un vice Immobile”

Bruno Giordano, ex campione della Lazio, infatti, ha così commentato alla ‘Gazzetta dello Sport’, le conseguenze in casa biancoceleste dell’infortunio del bomber: “Immobile? Che errore da parte di Lotito di non aver preso un sostituto. Quando si fa il mercato bisogna tenere conto anche di possibili infortuni”.

L’ex giocatore ha poi concluso il suo intervento: “Un team come la Lazio non può iniziare la stagione senza un attaccante di scorta. Il mercato è stato buono, ma nel reparto offensivo la squadra di Sarri è un po’ leggera. Bisogna investire nel ruolo di punta centrale”.