Napoli, De Laurentiis ed il nuovo Stadio Maradona: rivelazione in diretta

Ulteriori lavori allo Stadio Diego Armando Maradona? Arriva la rivelazione in diretta, Aurelio De Laurentiis ha un piano.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è cambiato tanto nel corso degli ultimi anni. Già a partire dal nome, lasciando la dicitura ‘San Paolo’ protagonista di pezzi importanti di storia. Ad oggi sono stati fatti dei lavori importanti, riguardanti ovviamente i sediolini, la pista di atletica, ma anche l’interno dell’impianto. La sala stampa, tanto per fare un esempio, è stata protagonista di un rifacimento degno di nota.

Ma potrebbe non essere finita qui. Si, perchè la questione Stadio resta ancora un elemento importante per il futuro della Ssc Napoli. La concessione del comune, da portare ad una durata ampia e tale da poter permetter tal club azzurro di applicare ulteriori lavori che possano cambiare il volto dell’impianto di Fuorigrotta.

Napoli, il progetto di De Laurentiis per lo Stadio Maradona: la rivelazione di Alvino

Aurelio De Laurentiis non ha mai spento i riflettori sulla possibilità di fare dello Stadio Diego Armando Maradona un impianto importante e moderno, che possa anche permettere ai tifosi di godere in maniera diversa delle partite del Napoli. Carlo Alvino, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato proprio di quelle che sarebbero le idee del presidente azzurro per quanto riguarda il futuro dello Stadio.

“Il patron azzurro vuole uno stadio senza la pista d’atletica. Ed inoltre avrebbe anche in mente l’avvicinamento delle tribune al campo”, ha spiegato Alvino alla radio ufficiale. “Al momento del rinnovo della convenzione, conoscendo la determinazione di De Laurentiis, io credo che il partito del ‘si può fare’ avrebbe maggiori consensi”, le parole in diretta.