De Laurentiis, un’altra sconfitta: è fuori dalla competizione

Cattive notizie per De Laurentiis, che ha visto i suoi subire un gol pesante arrivando così all’eliminazione dalla competizione: le ultime.

Mentre le coppe europee con Champions, Europa e Conference League sono per questa settimana ferme, un membro della famiglia De Laurentiis ha visto scendere la propria squadra in campo. Il pomeriggio, tuttavia, è stato amaro, così come il risultato registrato.

Aurelio De Laurentiis si gode il suo Napoli e ciò che sta compiendo tra Italia ed Europa. La speranza è adesso quella che non ci siano battute d’arresto in questo percorso ben al di sopra delle aspettative.

D’altro canto, però, belle soddisfazioni dagli scorsi mesi le ha ricevevute anche il Bari di Luigi De Laurentiis. Il club ha centrato la qualificazione in Serie B, dove occupa la quarta posizione a 18 punti con ben altre quattro squadre. Questo pomeriggio, tuttavia, il risultato in Coppa Italia è stato amaro per il gruppo affidato a Mignani.

Coppa Italia, sconfitta per il Bari di De Laurentiis contro il Parma: addio al sogno degli ottavi con l’Inter

Quest’oggi, in campo allo Stadio Tardini si sono affrontate Parma e Bari. Il risultato finale, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è stato però amaro per il club di Luigi De Laurentiis. Il Parma ha passato il turno e l’ha spuntata grazie a un gol segnato da Adrian Benedyczak. Su assist di Sohm.

Un unico, pesante, gol ha perciò deciso chi dovesse andare ad affrontare l’Inter per gli ottavi di finale della competizione. Decisiva, quindi, la prima rete stagionale segnata da Benedyczak, che è stato uno dei migliori in campo per il match. Nulla da fare quindi per i biancorossi, che dopo sabato con l’Ascoli incassano la sconfitta anche contro il Parma.