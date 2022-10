“Io scappato di casa?”: l’ex Napoli non ci sta, risposta a Cassano

La risposta dell’ex calciatore del Napoli ad Antonio Cassano, in merito alla polemica per alcune sue dichiarazioni sui compagni di squadra di Maradona ai tempi dello scudetto azzurro.

In campo era indiscutibilmente tra i migliori per le sue capacità tecniche, ma al di fuori del terreno di gioco Antonio Cassano si è distinto più per la sua personalità polemica e spesso incontrollabile. Una volta abbandonato il mondo del calcio giocato, l’ex attaccante (anche) del Real Madrid ha cominciato a dedicarsi all’opinione. È diventato uno dei cardini del format creato dall’amico e collega Bobo Vieri su Twitch, con la partecipazione anche di Lele Adani e Nicola Ventola.

Il gruppo viene seguito da un folto numero di appassionati, che hanno tratto dalle varie discussioni dei tormentoni o anche temi sui quali dibattere. Ad esempio, è capitato che Cassano parlasse del Napoli scudettato con Diego Armando Maradona, affermando che l’ex Pibe de Oro avesse vinto i campionati con “scappati di casa” come compagni.

Ciò per indicare l’evidente ed elevato tasso tecnico dell’argentino rispetto al resto del gruppo. Un commento che ha generato discussione e anche la risposta dei chiamati in causa, come nel caso di Nando De Napoli.

De Napoli risponde a Cassano: “Si diverte a dire str***ate”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’ex calciatore azzurro Nando De Napoli ha commentato anche le dichiarazioni di Cassano, che in qualche modo lo coinvolgono: “Scappato di casa? Antonio Cassano si diverte a dire certe str***ate, ogni tanto lui se ne esce con queste cose”. Tuttavia l’ex giocatore immediatamente preferisce spostare l’attenzione sulla gara Roma-Napoli, in programma all’Olimpico domenica sera a partire dalle 20:45: “Mourinho aspetterà gli azzurri, e sarà un match difensivo. Mentre la squadra di Spalletti attaccherà perché sa di poter vincere”.

Entrando nel dettaglio delle due formazioni, De Napoli afferma: “In questo momento il Napoli è più forte. Anche se Diego Demme come comportamento mi somiglia, credo che sia in generale Frank Anguissa colui che ha più cose simili alle mie, sebbene giochi di più in zona gol. In questo momento per Spalletti c’è l’imbarazzo della scelta“.