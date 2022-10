Roma-Napoli, la decisione di Spalletti spiazza: tifosi sorpresi

In vista del suo ritorno a Roma, Spalletti ha le idee chiare ed è pronto a sorprendere tutti con l’undici di partenza del suo Napoli

Il banco di prova Roma è ormai dietro l’angolo e per questo motivo Luciano Spalletti sta affinando le scelte di formazione. L’allenatore toscano vuole riservare un brutto scherzetto alla sua ex squadra. Il feeling con l’ambiente romanista non è dei migliori dopo gli ultimi tribolati anni in cui il tecnico è stato chiamato a gestire gli sgoccioli della carriera di Francesco Totti.

Nella sfida dell’Olimpico, il Napoli vuole proseguire spedito per prolungare la sua candidatura in testa alla classifica. I giallorossi di José Mourinho sono una delle principali inseguitrici degli azzurri. Spalletti è pronto a sorprendere la squadra capitolina con una scelta particolare.

Napoli, Anguissa non andrà neppure in panchina contro la Roma: Elmas favorito su Ndombele per la sostituzione

Luciano Spalletti sembra aver ormai le idee chiare in merito alle decisioni da assumere in vista del confronto con la Roma di domenica sera. Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, il tecnico dovrà fare a meno di André-Frank Zambo Anguissa. In settimana si è parlato tanto del possibile recupero del calciatore, tuttavia, il camerunese non è ancora guarito.

Pertanto non ha neppure senso che il centrocampista vada in panchina contro la squadra di José Mourinho. Per la sua sostituzione a questo punto si configurano due opzioni. La prima riguarda l’impiego di Elmas. Il calciatore della Macedonia del Nord è stato protagonista nella scorsa settimana di un post equivoco, dietro il quale sembra nascondersi qualche mal di pancia. La società non ha deciso ancora se multarlo, intanto, con i capitolini potrebbe scendere in campo. L’alternativa è rappresentata da Tanguy Ndombele, opzione di cui come scrive il quotidiano partenopeo non si può non tenere conto.