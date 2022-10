Ultima partita in Serie A, poi diventerà dirigente: arriva l’annuncio

Il grande campione si prepara a salutare la Serie A ed il calcio giocato. La prossima partita sarà l’ultima, c’è la rivelazione.

L’età utile per poter giocare nelle massime divisioni calcistiche si è ormai alzata in maniera importate. Ad oggi sono tanti i giocatori (non soltanto portieri) che si ritirano a ridosso dei 40 anni. Una tendenza che va avanzando, e che anche nella nostra Serie A vede diversi esempi. Il più emblematico al momento è di sicuro quello di Zlatan Ibrahimovic, ad oggi fermo ai box per infortunio ma di fatto ancora un giocatore del Milan all’età di 41 anni.

Lo svedese è ovviamente protagonista di acciacchi legati proprio all’età ed un fisico che cambia anche in relazione agli anni che avanzano. Eppure, Zlatan vuole tornare (si prevede nel 2023) e dare ancora un contribuito. C’è un altro (quasi) 40enne in Serie A che, invece, è ormai pronto ad appendere le scarpette al chiodo.

Ribery, ultima partita con la Salernitana: diventerà dirigente

Frank Ribery è diventato in breve tempo un vero e proprio beniamino in casa Salernitana. Un giocatore di grande qualità, un campione che è stato accolto con grande entusiasmo in quel di Salerno nell’estate del 2021. Ad oggi, però, la carriera del francese è ormai arrivata ai titoli di coda. Tanti infortuni, troppi per permettersi di andare avanti e forzare un fisico che evidentemente ha bisogno di riposare.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Ribery disputerà l’ultima partita sabato prossimo, quando la Salernitana scenderà in campo contro lo Spezia. L’ex Bayern Monaco appenderà poi gli scarpini al chiodo, con un ruolo da dirigente – si legge – che sarebbe già apparecchiato da parte del presidente Iervolino. Il calcio italiano si prepara a salutare un altro grande campione.