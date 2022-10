“Trattativa avanzata”: calciomercato Napoli, la firma è ad un passo

Napoli, il club azzurro è in trattativa per chiudere il colpo di mercato. Il ds Giuntoli cerca l’intesa, parti al lavoro per la firma.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata protagonista assoluta durante il calciomercato estivo. Gli azzurri sono primi in classifica generale di Serie A e nel girone di Champions League proprio grazie alle giocate dei nuovi arrivati. I vari Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Kim e Ostigard sono entrati in punta di piedi nello spogliatoio dei partenopei e, grazie a giocate super, hanno già conquistato il cuore della tifoseria azzurra.

I successi azzurri, però, passano anche e soprattutto dalle conferme di alcun calciatori già presenti in rosa. Dopo la rivoluzione estiva che ha visto gli addii di Ospina, Ghoulam, Malcuit, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens, le redini dello spogliatoio sono passate nelle mani di Zielinski, Anguissa, Di Lorenzo e Rrahmani.

Mercato Napoli, Anguissa verso il rinnovo contrattuale

Proprio grazie al loro operato fuori dal campo, Napoli ha un gruppo compatto e coeso, con un unico obiettivo. Non a caso, infatti, anche sul campo sono stati proprio i membri del vecchio spogliatoio ad essere decisivi. Basti pensare alla coppia di centrocampo formata da Anguissa e Lobotka. I due, al momento, risultano essere tra i migliori centrocampisti del torneo.

L’obiettivo della società è quella di blindare proprio i top presenti in rosa. Dopo Alex Meret ed Alessio Zerbin, in queste settimane si è tanto parlato della trattativa relativa a Stanislav Lobotka, ma quella relativa allo slovacco non è l’unica. In ottica rinnovi, infatti, giungono novità anche per Zambo Anguissa. Il camerunense è in trattativa con la dirigenza per il rinnovo contrattuale fino al 2027. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su ‘Twitter’, l’ingaggio del giocatore si aggirerà attorno ai 2.7 milioni di euro netti a stagione più bonus.