Colpo di scena Juventus: doppio addio a fine stagione?

La vittoria nel derby non calma le acque in casa Juventus: due i calciatori nel mirino della critica. A fine stagione sarà addio?

Il successo di misura ottenuto nel derby contro il Torino ha regalato un po’ di respiro alla Juventus, ma la critica continua ad essere impietosa nei confronti di Allegri e dei suoi uomini. In attesa di una serie di risultati positivi che possa riportare i bianconeri nelle posizioni di vertice, il bilancio fino a questo momento è negativo per la Juventus.

Il tecnico continua ad essere uno dei maggiori indiziati. Mancanza di gioco e diverse pecche nella costruzione della manovra offensiva sono i punti principali sui quali addetti ai lavori e tifosi concentrano le loro critiche. Al presidente Andrea Agnelli spetteranno tutte le valutazioni del caso, soprattutto se la vittoria contro il Torino dovesse rivelarsi un fuoco di paglia.

La dirigenza però guarda anche al parco giocatori, ed inizia a fare i suoi conti anche per quanto riguarda alcuni calciatori vicini alla scadenza e che, non offrendo prestazioni di livello, potrebbero vedere il loro contratto non rinnovato e il loro addio alla Juventus. Due nomi su tutti: Juan Cuadrado e Alex Sandro.

Juventus, a fine stagione addio a Sandro e Cuadrado?

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di situazione molto simile per i due. Entrambi hanno il contratto in scadenza e su entrambi la Juventus starebbe facendo delle valutazioni. Cuadrado inizialmente sembrava potesse rinnovare a cifre più basse, ma il suo rendimento calante sta mettendo tutto in discussione.

Anche per Alex Sandro il rinnovo sembra sempre più lontano. Anche qui la situazione legata al rendimento sta pesando molto, con i dirigenti bianconeri intenzionati a non rinnovare il contratto del brasiliano.