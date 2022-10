Juventus, il retroscena spiazza i tifosi: l’agente svela tutto

La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera per affrontare l’Empoli, ma nel frattempo è arrivato un retroscena di mercato che ha spiazzato i tifosi.

La Juventus ha questa sera in programma la sfida contro l’Empoli. La Serie A riparte con l’11^ giornata e per i bianconeri, in casa all’Allianz Stadium, è vietato sbagliare. Nel frattempo, inoltre, proprio in merito al club di Andrea Agnelli, è arrivata la rivelazione di un retroscena che ha colpito i tifosi. Ecco di cosa si tratta.

Una delle operazioni di mercato che più ha suscitato clamore in casa della Juve è stata sicuramente quella imbastita e portata a termine per il ritorno a Torino di Paul Pogba.

Proprio di quanto accaduto e di come sono andate realmente le cose, prima di arrivare nel vivo della trattativa di mercato, ha parlato ancora una volta Rafaela Pimenta. Colei che ad oggi gestisce gli affari del centrocampista francese, avendo preso in mano le redini dell’agenzia fondata da Mino Raiola. Questo il retroscena curioso.

Calciomercato Juventus, Pimenta racconta tutta la verità sulla trattativa per Pogba: ecco com’è andata

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Rafaela Pimenta ha perciò rivelato un retroscena che non ci si sarebbe aspettati: “I dirigenti della Juventus vennero qui per vedere l’ATP di Montecarlo, non per parlare di Pogba. Poi passarono in ufficio per salutarci, per sapere come stava Mino (Raiola, ndr)”.

“Quando però sono venuti – ha continuato a spiegare la procuratrice del giocatore francese – è anche nata l’idea di chiamare Paul. Di sondare la sua disponibilità circa un ritorno alla Juventus. E da lì nacque tutto”. Una trattativa nata, quindi, senza le reali intenzioni di ottenere il trasferimento. Ma che poi ha portato al rientro alla base di uno che, ancora oggi, resta tra i giocatori più attesi in campo per la Vecchia Signora.