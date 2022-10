“Voglio giocare lì”: Napoli, annuncio a sorpresa. De Laurentiis gongola

Napoli, De Laurentiis posa la linea verde: la sua rosa è ricca di giovani. C’è un altro giovanissimo che strizza l’occhio ai partenopei.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata protagonista assoluta del calciomercato estivo. Dopo gli addii di tutti i top player dello spogliatoio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo in piedi una squadra formidabile, prima in classifica in Serie A e nel girone A di Champions League. Sulle ali dell’entusiasmo, i tifosi partenopei sognano.

Grazie agli arrivi di Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, Simeone, Ostigard e Sirigu, la rosa degli azzurri è stata ricostruita nel miglior modo possibile. Il patron De Laurentiis gongola e, dopo le critiche ricevute per gli addii di Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Fabian Ruiz, Mertens e Insigne, la sua strategia sembra essere stata, ancora una volta quella giusta.

Calciomercato Napoli, D’Andrea del Sassuolo strizza l’occhio agli azzurri

Cosa riserverà il futuro solo il tempo potrà dirlo. Intanto, però, i tifosi si godono il momento e lo stesso vale per mister Luciano Spalletti. Intanto, però, c’è un giovane calciatore che strizza l’occhio al club partenopeo e che in futuro sogna di indossare la maglia azzurra.

Luca D’Andrea, giocatore del Sassuolo classe 2004, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Quando sono arrivato al Sassuolo ho pensato fosse l’occasione giusta. Sono arrivato per giocare in Primavera, ma poi sono andato in ritiro con la prima squadra e all’esordio ho fatto anche un assist. Adesso servirà pazienza, ma io mi godo l’attimo. Spero di portare a casa un buon numero di presenze quest’anno”. Poi continua: “Il mio futuro? Da piccolo tutti mi parlavano di Diego Armando Maradona, io sono innamorato di lui. Sono un grande tifoso del Napoli, un giorno io vorrei giocare lì, in maglia azzurra”.