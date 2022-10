Juventus, ora è tutto vero: firma a sorpresa in arrivo

La Juventus sta per concludere un’operazione inattesa fino a qualche giorno fa: le parti sono in contatto costante, la firma si avvicina.

La stagione fin qui negativa ha spinto la Juventus a mettere in discussione la permanenza a Torino di numerosi giocatori, il cui futuro al momento è tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Adrien Rabiot legato al club fino a giugno. Il francese, seguito in estate dal Manchester United che poi ha preferito virare su Casemiro, percepisce un ingaggio da circa 7 milioni che pesa come un macigno sulle finanze bianconere.

I primi contatti ci sono già stati tuttavia molto difficilmente le parti riusciranno a trovare una nuova intesa, anche alla luce delle richieste economiche della madre-manager Veronique (circa 10 milioni). Vicini all’addio pure Juan Cuadrado e Alex Sandro, ormai lontani dalle loro migliori versioni. Il colombiano ed il brasiliano sono stati tra i peggiori della rosa e, salvo sorprese, sono destinati a lasciare la compagnia al termine del campionato.

Nei giorni scorsi, poi, si era parlato anche di Leonardo Bonucci e del suo complicato rapporto con Massimiliano Allegri. Il quale, in più di un’occasione, ha preferito tenerlo in panchina senza impiegarlo o facendolo entrare nella ripresa. Un “caso” che ha generato numerosi voci riguardanti un suo possibile addio già nella finestra invernale del mercato (il Tottenham è alla finestra) tuttavia il calciatore rimarrà alla Juventus.

Juventus, si avvicina il rinnovo di contratto di Bonucci

A confermarlo è stato oggi Romeo Agresti di ‘Goal.com‘, secondo il quale all’ex Bari verrà proposto un prolungamento del contratto. Il suo entourage e la dirigenza sono in contatto costante e l’obiettivo del club è quello di chiudere la pratica a stretto giro di posta, in modo tale da potersi poi concentrare su altre questioni.

La fumata bianca appare quindi imminente. Restano da sistemare alcuni dettagli ma ormai la strada è in discesa. La Juventus e Bonucci sono pronti a giurarsi nuovo amore, per poi mettersi alla ricerca di nuovi trionfi e successivi. Con buona pace di Allegri. I due dovranno stipulare una tregua armata, per un bene superiore.