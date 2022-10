Kvaratskhelia, la rivelazione dalla Georgia lascia i tifosi senza parole

Kvaratskhelia superstar della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. La rivelazione dalla Georgia, però, lascia di stucco la tifoseria azzurra.

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio l’uomo immagine del nuovo Napoli. Il numero 77 giunto dalla Dinamo Batumi in estate ha rubato la scena a tutti. Capace di sostituire sin da subito l’ex capitano Lorenzo Insigne, dopo essere entrato in punta di piedi nello spogliatoio dei partenopei, ha conquistato il cuore della tifoseria azzurra diventando l’idolo indiscusso.

Col nuovo ciclo, dopo le partenze di tutti i top player durante l’estate, il presidente Aurelio De Laurentiis si sfrega le mani. Il valore del talento georgiano, acquistato per circa 10 milioni di euro, è lievitato drasticamente dopo le prestazioni super in Serie A ed in Champions League.

Dinamo Tiblisi, la rivelazione su Kvaratskhelia

Eppure, da ragazzo, non sembrava destinato a grandi palcoscenici. A svelarlo è Andres Carrasco, responsabile dell’academy della Dinamo Tiblisi, club georgiano che ha allevato e cresciuto Kvara. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni, rilasciate in diretta radiofonica a ‘Radio Crc’: “Noi avevamo visto i progressi di Kvaratskhelia, sapevamo potesse avere un grande impatto, ma nessuno si aspettava a questi livelli. Lui è sempre stato un calciatore perfetto, anche in accademia è sempre stato corretto. Però va detto che non era tra i migliori”.

Poi ha continuato: “Ha avuto grande personalità, l’impatto col Napoli è stato impressionante. A chi lo paragonerei? Dirlo è complicato, sta vivendo un momento molto positivo ma deve trovare continuità. Kvara farà il possibile per aiutare gli azzurri a centrare gli obiettivi. Per vincere il campionato, però, il percorso è lungo. Speriamo bene. Il Napoli è un club interessante, mi piace molto vederlo giocare. Trovano una via d’uscita anche nei momenti difficili”.