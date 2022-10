“È successo ancora, ci saranno conseguenze”: Ronaldo, tifosi gelati

Le parole in conferenza stampa mettono Cristiano Ronaldo in una posizione ancora più delicata di quella che in generale sta affrontando.

Domani in prima serata è previsto l’incontro di Premier League tra il Manchester United e il Chelsea, al quale mancherà Cristiano Ronaldo. La motivazione dietro questa assenza è stata resa nota ieri, quando il club ha avallato la decisione del tecnico ten Hag di non convocare con la squadra il campione portoghese.

Da parte dell’allenatore è stata una scelta di tipo disciplinare, a causa di quanto accaduto in occasione della partita precedente, ovvero il match contro il Tottenham.

Chiamato in campo dalla panchina, Cristiano Ronaldo ha rifiutato di rispettare l’ordine dell’allenatore e ha lasciato la squadra per entrare negli spogliatoi prima del fischio d’inizio. Un comportamento inaccettabile, oltre al fatto che potrebbe creare un grave precedente e perciò ten Hag ha preso provvedimenti.

Manchester United, ten Hag sull’eslcusione di Cristiano Ronaldo

Attesissimo in conferenza stampa, l’allenatore del Manchester United si è espresso così in merito agli ultimi fatti: “È la seconda volta che si rifiuta di scendere in campo (era già accaduto durante l’amichevole contro il Rayo Vallecano) per cui devono esserci delle conseguenze. È importante sia per l’atteggiamento che per la mentalità del gruppo”.

L’allenatore si è comunque confrontato con il portoghese nel contesto della decisione di non convocarlo contro il Chelsea, ma a tal riguardo ten Hag ha preferito mantenere il riserbo: “Io sono il responsabile. Devo stabilire certi standard e controllarli. Ciò che ci diciamo con Cristiano resta tra noi. Lui resta un giocatore importante nella rosa”. Le sue parole sono state anche volte a chiarire che ciò non rappresenta una rottura né indizio di un addio. Tuttavia, è chiaro che la situazione non può restare tale e il calciomercato di gennaio potrebbe del tutto risolverla.