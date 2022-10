“Poverino…”: Napoli, la polemica con Cassano continua

Continua la polemica tra i campioni del primo scudetto del Napoli e Antonio Cassano: arriva un’altra provocazione

Sta andando avanti da settimane la polemica aperta da Antonio Cassano sul primo scudetto del Napoli. Secondo l’ex calciatore oggi opinionista della Bobo TV, Maradona ha vinto il campionato con degli ‘scappati di casa’. Una frase che non ha fatto piacere ad alcun ex compagno dell’argentino. Sono infatti note le parole dei vari Bruscolotti e Renica, ma anche del post su Instagram pubblicato da Ciro Ferrara.

Sono arrivate altre parole da parte di Giovanni Francini, che ha vinto lo scudetto con il Napoli nel 1990, la Coppa UEFA e la Supercoppa italiana. Per lui, ex difensore, due grandi gol contro la Roma e contro il Real Madrid in Coppa dei Campioni. Reti che i tifosi partenopei ricordano ancora molto bene, soprattutto quella contro i Blancos.

Napoli, la polemica con Cassano continua: parla Francini

Giovanni Francini, ex difensore del Napoli, ha parlato nel corso di Un Calcio Alla Radio, nel corso di Radio Napoli Centrale: “Noi degli scappati di casa? Poverino… Rispondere a Cassano non ha senso”. Una frase che dimostra tutta l’irritazione di uno degli ex campioni dei partenopei. Tra l’altro, anche Le Iene ha fatto un servizio su questa polemica che proprio non vuole saperne di concludersi.

Come detto in precedenza, anche Ferrara si era espresso duramente nei confronti di Cassano su Instagram: “Maradona non ti avrebbe voluto nella sua squadra… Prendevi ancora il biberon”. Sono queste alcune espressioni utilizzate dall’ex difensore napoletano. Giudizi calcistici molto discutibili da parte di FantAntonio, che non è nuovo a queste uscite in diretta.