Napoli, caos totale e polemiche: arriva l’attacco al club

Nei prossimi giorni il Napoli sarà atteso ad un tour de force con il doppio impegno di campionato e Champions, dove gli azzurri sono qualificati.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, sorprendendo tutti. La squadra partenopea è prima in classifica in Serie A ed ha già ottenuto il pass per gli Ottavi di finale della Champions League. Un inizio di stagione fantastico che ha consentito agli azzurri di qualificarsi con due turni di anticipo.

Nei prossimi giorni il Napoli ospiterà al Maradona ai Glasgow Rangers in un match inutile ai fini della qualificazione ma che sarà importante per blindare il primo posto nel girone della principale competizione europea. Gli azzurri potranno pure fare qualche cambio per permettere di giocare a chi lo ha fatto finora di meno.

Nelle ultime ore il club scozzese ha però pubblicato un comunicato destinato a far discutere e che rappresenta un grave attacco al Napoli e all’Uefa. La società scozzese è apparsa indignata ed ha usato un tono importante per una vicenda sicuramente molto importante.

Napoli-Rangers, nessun invito ai tifosi ospiti

Il Glasgow Rangers ha riferito che ‘il Napoli e l’Uefa non hanno messo a disposizione i biglietti per i tifosi e per questo motivo non potranno entrare nello stadio ed essere ospitati nella città’. Una bruttissima notizia per i tifosi dei Rangers che non potranno cosi seguire la squadra del proprio cuore.

Oltre a questo il club scozzese ha pubblicato un messaggio importante riguardo la sfida di Champions League ed ha chiarito: “Siamo preoccupati per la sicurezza dei nostri tifosi e per questo motivo dobbiamo consigliare ai nostri tifosi di non viaggiare e venire nella città partenopea per motivi di sicurezza”. Dopo Ajax e Liverpool anche Rangers ha pubblicato un messaggio di questo genere.