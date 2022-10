Salta Roma-Napoli: ancora guai per il tecnico, adesso è ufficiale

Oltre alla situazione di Frank Anguissa, il Napoli dovrà fronteggiare un’assenza sicura in occasione della sfida di campionato contro la Roma.

“Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo”, ha annunciato il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, riferendo i dettagli della preparazione della squadra in vista del match all’Olimpico contro la Roma. A questo punto è difficile credere che il centrocampista camerunese sarà a disposizione del gruppo, soprattutto perché Spalletti e lo staff medico non vogliono rischiare. Meglio farne a meno per un’altra partita, seppure così importante, invece di mettersi nella condizione di allungarne i tempi di recupero per un’eventuale ricaduta.

La situazione tuttavia è in evoluzione, mentre un’altra è stata quasi del tutto definita. Si tratta di Salvatore Sirugu. Durante la settimana, interamente dedicata alla preparazione della partita di cartello, il portiere sardo ha accusato un problema muscolare che l’ha costretto a fermarsi.

Dal report della seduta odierna appare chiara la sua situazione in vista della trasferta, in programma tra due giorni, per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Roma-Napoli, Sirigu fuori per infortunio: le ultime

L’estremo difensore italiano non sarà convocato da Luciano Spalletti per l’impegno della settimana, che precede la penultima sfida dei gironi di Champions League, prevista per il 26 ottobre allo ‘Stadio Maradona’ contro i Rangers Glasgow.

“Sirigu ha fatto terapie e palestra”, ha precisato il Napoli attraverso i propri canali. Ciò significa che il calciatore sardo non ha preso parte alla seduta insieme al gruppo, rinunciando alla preparazione alla sfida di campionato. La risposta definitiva sulla convocazione arriverà comunque domani, mentre per la formazione Spalletti ha a disposizione ancora del tempo. Non è ancora facile risolvere il rebus in attacco tra lo schierare Victor Osimhen e Giacomo Raspadori dal 1′ di gioco.