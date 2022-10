Roma-Napoli, tifosi scatenati: ecco cosa accadrà all’Olimpico

Grande attesa per la sfida valida per l’undicesima giornata di campionato tra Roma e Napoli. I giallorossi sono pronti ad avvicinare il primato.

L’undicesima giornata di Serie A offrirà come big match la sfida tra la Roma di Josè Mourinho ed il Napoli di Luciano Spalletti. Un derby del Mezzogiorno più caldo che mai con due squadre che stanno stupendo e che vogliono dimostrare di poter ambire allo scudetto, un titolo che ormai manca da anni da ambo le parti.

Il Napoli continua a primeggiare e regalare spettacolo in Italia ed in Europa, ha già espugnato campi come quelli di Milano e Roma, rispettivamente contro il Milan campione d’Italia e contro la Lazio. Gli azzurri regalano spettacolo ed un ulteriore trionfo nella Capitale sarebbe fondamentale in chiave scudetto.

La Roma, dal canto suo, è in piena zona Champions League ed un eventuale successo contro il Napoli, porterebbe i giallorossi ad un punto dal primo posto (Atalanta permettendo). Il clima, attorno alla squadra di Josè Mourinho è molto caldo, e la Roma ha davvero una grandissima opportunità.

Roma-Napoli, previsto il tutto esaurito

Manca l’ufficialità, ma sembra ormai cosa fatta. Ci sarà il tutto esaurito per la sfida di domenica sera tra Roma e Napoli. Il club giallorosso potrà contare quindi sul ‘dodicesimo uomo’ del pubblico che spingerà la squadra in uno stadio caldissimo.

Secondo quanto riporta il Corriere di Roma sarà pieno inoltre anche il settore ospiti, aperto ricordiamo solo ai tifosi del Napoli non residenti in Campania. Grande entusiasmo attorno alla squadra della famiglia Friedkin che sogna l’impresa, ovvero essere la prima squadra a battere il Napoli di Spalletti.