Calciomercato Napoli, retroscena su Spalletti: “Nel 2018…”

Il suo Napoli è atteso dal match di domani contro la Roma, ma su Spalletti è stato svelato un curioso retroscena di mercato.

Il Napoli è sicuramente la squadra che ha cominciato meglio la stagione. Gli azzurri, infatti, sono primi sia in Champions League, dove già hanno raggiunto gli ottavi di finale, che nel campionato italiano.

Dopo la vittoria contro il Bologna dell’ultimo turno di campionato, il Napoli domani sera scenderà in campo all’Olimpico per sfidare la Roma di José Mourinho. Per i partenopei non sarà per nulla facile il match, considerando che già l’anno scorso sono stati fermati sia nel girone di andata che di ritorno dai giallorossi.

Luciano Spalletti, fondamentalmente, ha due dubbi per la gara di domani sera: chi schierare al centro dell’attacco tra Giacomo Raspadori eVictor Osimhen e chi mettere come mettere terzino sinistro tra Mario Rui e Mathias Olivera. Il tecnico toscano, tuttavia, spera di recuperare anche Anguissa per la sfida dell’Olimpico, almeno sulla panchina. Proprio sull’allenatore del Napoli, intanto, è stato ‘svelato’ in queste ore un curioso retroscena.

Calciomercato, il retroscena su Spalletti: “Poteva diventare l’allenatore del Napoli già nel 2018”

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Luciano Spalletti poteva arrivare sotto l’ombra del Vesuvio già prima del 2021: “Il tecnico toscano già nel 2018 poteva sedersi sulla panchina del team campano. Con Aurelio De Laurentiis, di fatto, aveva già raggiunto un’intesa, ma il tecnico toscano non riuscì a liberarsi dal contratto che aveva con l’Inter.

A causa del mancato accordo con Spalletti, De Laurentiis poi scelse di portare Carlo Ancelotti a Napoli. L’esperienza azzurra dell’attuale allenatore del Real Madrid non fu poi esaltante. L’ex tecnico del Milan, infatti, fu poi esonerato dopo appena una stagione e mezza.