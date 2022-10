Fiorentina-Inter, tegola improvvisa dopo pochi minuti: arriva il cambio

Avvio importante dell’Inter all’Artemio Franchi di Firenze. Ma per la Fiorentina, oltre ai due gol subiti, anche una tegola improvvisa.

Pronti, via. Per l’Inter un avvio importante, quello all’Artemio Franchi di Firenze dove la squadra nerazzurra si sta imponendo fin dai primi minuti. E’ bastato un quarto d’ora alla squadra di Simone Inzaghi per firmare il 2-0 con i gol di Barella e Lautaro. Un avvio importante, che testimonia e conferma anche i grandi problemi della squadra di Vincenzo Italiano.

La viola, di fatto, non vince in campionato da ben tre partite, e proprio per questo i tifosi si aspettavano una risposta diversa sul campo che non è arrivata, non almeno nei primi minuti della sfida contro l’Inter. Servirà sangue freddo, adesso, per la squadra di Italiano.

I valori in campo, almeno sulla carta, lasciano propendere per una superiorità nerazzurra, ma nel calcio niente è scritto. Se, però, si mette anche la sorte a mettere i bastoni tra le ruote, diventa tutto ancora più complicato. E cosi, oltre ai due gol presi praticamente subito, c’è anche una tegola da registrare.

Fiorentina-Inter, si fa male Nico Gonzalez: c’è subito il cambio

Nico Gonzalez si è fatto male nei primissimi minuti della partita. Per Italiano una brutta notizia, visto che sul giocatore argentino ci sono sempre grandi attese de parte di tutta la piazza. Una tallonite ha tenuto fuori l’attaccante per diverso tempo, ma pare che ci siano ancora problemi per il numero 22 viola.

E cosi al suo posto è entrato Ikonè, giocatore che si è messo in mostra con buone qualità anche in questa prima parte di stagione. Un solo gol all’attivo, firmato contro il Verona, ma anche la consapevolezza che il giovane francese classe ’98 possa dare un contribuito importante alla causa.