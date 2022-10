Juventus, la vittoria non basta: in arrivo una mazzata per Allegri

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri: dopo la vittoria contro l’Empoli, in arrivo una vera mazzata per Allegri

La vittoria contro l’Empoli è stato un segnale di ripresa importante. Non solo per i tre punti raccolti, ma anche per una prestazione finalmente tonda e convincente, con quattro gol che hanno nuovamente rilanciato la Juventus di Massimiliano Allegri. E la concorrenza adesso deve guardarsi con ritrovato sospetto dai bianconeri.

I top club della Serie A lo sanno bene, seppur la fortuna continui a non essere completamente dalla parte della Vecchia Signora. Sono ancora tanti gli infortuni che depotenziano la rosa del trainer livornese e i rientri di Chiesa e Pogba non appaiono ancora così vicini come i tifosi vorrebbero. E intanto le notizie che arrivano nel day-after la vittoria con l’Empoli rischiano di essere una nuova ed ennesima mazzata per Allegri.

Juventus, si ferma un altro big di Allegri: salterà il Benfica

Come rivelato da ‘gianlucadimarzio.com’, la Juventus perde anche Leandro Paredes. Il regista argentino ha rimediato un serio problema al tendine del ginocchio, dopo la gara disputata ieri contro la formazione allenata da Paolo Zanetti. Una mazzata per il centrocampo di Allegri, che perderà sicuramente uno dei suoi perni in vista della gara del Da Luz, in Champions League, contro il Benfica. E anche verosimilmente in vista della gara di Serie A, la prossima, contro il Lecce.

La speranza di Allegri e dello staff medico della Juventus è quella di recuperare Paredes almeno entro il 6 novembre. In quel giorno, la Vecchia Signora sarà chiamata al super-match contro l’Inter di Simone Inzaghi tra le mura dell’Allianz Stadium.