Napoli-Kvaratskhelia, l’annuncio improvviso ‘preoccupa’ Spalletti

Roma-Napoli, giornata di viglia e di conferenze stampa. Arriva la rivelazione su Kvaratskhelia che preoccupa Spalletti

Giocare contro la Roma non è mai una cosa semplice. Figuriamoci quando in panchina, poi, c’è un top trainer come José Mourinho. Lo sa bene il Napoli e lo sa bene Luciano Spalletti, che domani all’Olimpico dovranno essere impeccabili per poter portare a casa il bottino pieno e consolidare ulteriormente il proprio primato in classifica.

“Dovremo credere in quello che sappiamo fare noi, senza badare troppo a quello che invece sa fare la Roma”: così Luciano Spalletti l’ha presentata in conferenza stampa, tenendo il punto sulle qualità dei suoi ragazzi. Anche perché non bisognerà tentennare davanti ai giallorossi, che nelle grandi notti di campionato tendono ad esaltarsi. Soprattutto quando Mourinho e i suoi sono ‘costretti’ a recitare la parte degli sfavoriti.

Napoli-Kvaratskhelia, rivelazione e annuncio improvviso: Spalletti preoccupato?

Al centro dell’attenzione, poi, la figura di Kvaratskhelia. Il georgiano è certamente tra gli uomini copertina di questo Roma-Napoli, nonché tra le principali preoccupazioni per José Mourinho e la difesa capitolina. ‘Sky Sport’ negli scorsi giorni rivelava di una gabbia pronta ad essere ideata dallo Special-One per il talento ex Dinamo Batumi, e la battuta volata in conferenza stampa a Trigoria non smentisce questa ipotesi.

“Come pensiamo di fermare Kvaratskhelia? Magari se mi sfreccia davanti, posso fargli stesso io lo sgambetto…”, ha rivelato ridendo José Mourinho. Una boutade che, però, preoccupa col sorriso Luciano Spalletti: il portoghese è un maestro nel prendere le contromisure ai propri avversari. Ed è possibile che dietro la sua solita comunicazione irridente, Mou abbia già pronto un piano per annullare il talento del georgiano.