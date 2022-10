Roma-Napoli, doccia fredda per gli azzurri: l’annuncio è pesante

La vigilia del match tra Roma e Napoli è contraddistinta da un pesante annuncio. La notizia complica e non poco i piani degli azzurri.

L’undicesimo turno di Serie A, iniziato ieri con la vittoria della Juventus contro l’Empoli, vede in Roma-Napoli il big match di giornata. Da un lato gli azzurri, autori fino a questo momento di una stagione quasi perfetta, dall’altra i giallorossi in pieno slancio, attualmente al quarto posto in classifica.

A separare le due squadra solo 4 punti in classifica. Naturale quindi che entrambi i tecnici vogliamo preparare al meglio questa partita. Vincere, al di là dei tre punti e del prestigio significherebbe per Mourinho portarsi a -1 e inserirsi prepotentemente per la corsa al vertice, mentre per Spalletti allungare a +7 e cacciare indietro una possibile rivale.

Proprio il tecnico azzurro deve però fare i conti con un’assenza importante. Già erano flebili le speranze di recuperarlo per il match contro i giallorossi, ma adesso è stato lo stesso Spalletti a chiudere ogni possibilità. “E’ difficile che Anguissa sia della partita.” ha perentoriamente dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Napoli, Spalletti chiude su Anguissa: niente recupero lampo

Le difficoltà di un recupero lampo del centrocampista erano note a tutti. Adesso arriva anche la conferma. Spalletti comunque è chiaro: “Sarebbe anche ingiusto rischiarlo quando altri calciatori hanno dimostrato di poterlo sostituire. Non sarebbe nemmeno corretto, una mancanza di fiducia nei confronti di chi si è allenato con continuità.”

“Noi vogliamo mettere in campo tutte le nostre qualità.” ha continuato il tecnico toscano. “Fare ciò che fino a questo momento abbiamo fatto e abbiamo fatto bene. Dobbiamo concedere poco alla Roma, ma non snaturare la nostra identità. Siamo fatti così, abbiamo i nostri riferimenti e le nostre qualità.”