“Ci saranno osservatori per il Mondiale”: Roma-Napoli, spunta il retroscena

Roma-Napoli, partita di fondamentale importanza anche in vista del Mondiale. Ci saranno degli emissari particolari allo Stadio Olimpico.

Si avvicina il momento di Roma-Napoli, match di cartello di questo weekend di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti, ma soprattutto di conferme. Il Napoli, capolista in classifica, sta portando avanti un andamento importante che sta confermando anche il momento di forma più che positivo della squadra di Spalletti. Chiaro, però, che più si va avanti e più la stanchezza si fa sentire, maggiori diventano le insidie per gli azzurri.

Di contro c’è una Roma che arriva all’impegno contro i partenopei con ben tre vittorie di fila. La squadra di Mourinho, dopo un momento di forte tentennamento, sembra aver trovato la via giusta per provare l’assalto ad un posto per la Champions League del prossimo anno. Proprio per questo il derby del sole che si giocherà domani assume un valore ancora più importante.

Roma-Napoli, osservatori all’Olimpico verso il Mondiale: un giocatore nel mirino

Sono tanti i giocatori di Roma e Napoli che si sono ben messi in mostra in questa prima fase della stagione. Sia da una parte che dall’altra, c’è attesa anche per il valore assoluto di alcuni degli elementi a disposizione di Spalletti e Mourinho. Su uno dei giocatori in campo, in particolare, ci saranno gli occhi attenti di alcuni osservatori che saranno presenti allo Stadio Olimpico.

Si tratta, come riportato da Globo.com, di emissari del commissario tecnico Tite, che per conto del Brasile visioneranno con grande attenzione la prestazione di Roger Ibanez. Il difensore giallorosso, infatti, spera di poter guadagnare un posto per la prossima spedizione della nazionale verdeoro ai Mondiali in Qatar.