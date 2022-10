Napoli, Kvaratskhelia impressionante: un altro dato fa impazzire i tifosi

Kvaratskhelia sarà uno degli osservati speciali nella sfida di campionato dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho e il Napoli di Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere nel campionato di Serie A. Il club azzurro è partito alla grande in questa stagione e sta collezionando reti e spettacolo sia in Italia che in Europa dove ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale con due turni di anticipo rispetto alla fine.

Inizialmente non c’era questo grande ottimismo per gli azzurri, ma i neo acquisti hanno smentito tutti. Tra questi non possiamo non citare Kvicha Kvaratskhelia, grandissimo acquisto della campagna estiva della società partenopea. Il georgiano, arrivato come sconosciuto, ha realizzato diverse grandi prestazioni e collezionato diversi gol e assist.

Kvaratskhelia è stato premiato come miglior giocatore del mese di Agosto e tutti, probabilmente anche tra i compagni e i tifosi, sono rimasti meravigliati della continuità di rendimento offerto dal sostituto di Lorenzo Insigne.

Roma-Napoli, Kvaratskhelia vuole continuare a stupire

Come riporta Opta Kvaratskhelia è il giocatore della Serie A che è entrato in più reti dall’inizio del campionato, trascinando gli azzurri a suon di gol e assist senza quasi mai mancare l’occasione.

Il talentuoso calciatore è entrato all’interno di 13 reti delle 14 partite disputate dal Napoli in questa stagione. Sette reti e sei assist per un giocatore che ha pian piano preso per mano la squadra e che domani proverà a strappare l’ennesima grade prestazione nel corso del campionato italiano.